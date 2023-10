Madrid (Spagna), 29 ott. (LaPresse) – Il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese ha affermato che tre palestinesi sono stati uccisi negli scontri notturni con le truppe dell’Idf, ad Askar, Bayt Rima e Tammun, in Cisgiordania. Ne danno notizia i media internazionali. Secondo l’Anp dal 7 ottobre 118 palestinesi della Cisgiordania sono stati uccisi dalle forze israeliane, e in alcuni casi dai coloni. L’Idf ha affermato che le truppe hanno arrestato 23 palestinesi ricercati, tra cui quattro affiliati ad Hamas, in raid notturni in tutta la Cisgiordania. Secondo le forze israeliane dal 7 ottobre le truppe hanno arrestato più di 1.030 palestinesi ricercati in Cisgiordania, tra cui circa 700 affiliati ad Hamas.

