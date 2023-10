Roma, 29 ott. (LaPresse) – “La situazione è così drammatica che quasi neanche verrebbe da rispondere a questa sciocchezza. Salvini in questo caso ha dimostrato di non sapere cosa sia il razzismo. Un po’ strano, perché lui è un esperto in questa materia”. Così il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, parlando a LaPresse risponde all’accusa di razzismo mossa dal leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ad Amnesty International, a seguito della decisione della ong di non partecipare al Lucca Comics per via del patrocinio dell’ambasciata di Israele all’evento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata