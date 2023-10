Parigi (Francia), 29 ott. (LaPresse/AP) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso di inserire il diritto all’aborto nella Costituzione entro il prossimo anno. Il leader ha dichiarato su X che il progetto di legge a riguardo sarà presentato entro la fine di quest’anno, in modo che “nel 2024, la libertà delle donne di abortire sarà irreversibile”. L’aborto in Francia è stato depenalizzato da una legge del 1975, ma la Costituzione non prevede nulla che garantisca il diritto all’interruzione di gravidanza. Macron, onorando la femminista Gisele Halimi a marzo, aveva dichiarato di voler cambiare la Costituzione per “sancire la libertà delle donne di abortire”. La mossa è arrivata dopo che lo scorso anno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato una storica sentenza sull’aborto eliminando la garanzia costituzionale al diritto di interrompere la gravidanza.

