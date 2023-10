Milano, 28 ott. (LaPresse) – Un terremoto di magnitudo 4.2 si è verificato in provincia di Rovigo. La scossa è stata registrata dall’Ingv alle 17.29 in località Ceneselli, a una profondità do 10 km. Un terremoto della stessa intensità si è verificato nello stesso punto quattro giorni fa, senza provocare danni.

