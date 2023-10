Torino, 28 ott. (LaPresse) – “Si avvicina il 20 novembre, Giornata mondiale dell’infanzia, sarebbe bello che le piazze non avessero più colore ma si colorassero di tanti giovani fuori dai partiti e dalle coalizioni per dire basta al massacro dei bambini. Ci si divide troppo e si tende a dividere troppo l’opinione pubblica”. Così a LaPresse Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia, sulla situazione in Medioriente.

