Torino, 28 ott. (LaPresse) – “Si rischia una strage nella strage per la mancanza di acqua potabile e il proliferare di malattie come il colera”. Così a LaPresse Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia. “Stimiamo che nella Striscia ci siano 1,5 mln di sfollati interni, 700mila ospitati in 150 rifugi di emergenza gestiti dall’Unrwa. I bambini palestinesi morti hanno ormai superato i 3mila, altri 6mila sono rimasti feriti, 35 sono stati uccisi in Cisgiordania, oltre a una trentina di bambini israeliani che hanno perso la vita e una ventina che sono ostaggi. Ci sono 221 scuole che hanno subito danni, la metà di quelle della Striscia”, aggiunge.

