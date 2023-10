Madrid (Spagna), 28 ott. (LaPresse) – “La trattativa” per la liberazione degli “ostaggi” in mano ad Hamas “continua ma con battute d’arresto”, “i bombardamenti così accesi con l’attacco di Israele di ieri sera e stamane e con Hamas che continua a lanciare missili non agevolano la trattativa ma non bisogna rinunciare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato al Gr1. Il vicepremier ha sottolineato che nella trattativa per gli ostaggi sono soprattuto Egitto e Qatar che stanno cercando di convincere Hamas.

