Madrid (Spagna), 28 ott. (LaPresse) – La situazione è “tranquilla in Egitto e Giordania, tranquillizziamo anche i turisti” che sono in questi due Paesi, non sono in pericolo. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato al Tg2. Tajani ha spiegato che “le zone turistiche in Giordania sono lontane” da quelle che possono essere più rischiose e che in Egitto “non sono stati segnalati pericoli di alcun tipo”.

