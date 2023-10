Madrid (Spagna), 28 ott. (LaPresse) – Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito in un’intervista al Tg1 che gli italiani presenti nella Striscia di Gaza, che sono 14, stanno bene. “Si trovano vicino al valico di Rafah”, “sono in buone condizioni”, ha detto Tajani, sottolineando che nella zona dove si trovano “non arrivano bombe o missili”. Una connazionale nella Striscia è riuscita a mettersi in contatto con il consolato di Gerusalemme e ha riferito che dove si trova la situazione è tranquilla, ha spiegato Tajani.

