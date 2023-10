Roma, 28 ott. (LaPresse) – Occorre “fare ogni forzo per evitare altre vittime innocenti tra i civili, evitare uno strage umanitaria” e “credo che sia stato un errore per l’Italia ieri non votare una risoluzione approvata all’Onu per una tregua umanitaria”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite dell’Assemblea di Azione a Roma, parlando della crisi in Medioriente. “Colpire e fermare Hamas – ha sottolineato – non può tradursi in una punizione collettiva di 2milioni di persone che vivono nella Striscia di Gaza. Dobbiamo continuare a tenere acceso il faro del rispetto del diritto internazionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata