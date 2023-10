Madrid (Spagna), 28 ott. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant incontrerà domani i rappresentanti delle famiglie delle persone tenute in ostaggio da Hamas mentre aumentano le preoccupazioni per la loro condizione dopo l’intensificarsi dell’attacco israeliano. La notizia, riportata dai media israeliani tra cui Haaretz, è arrivata dopo che i parenti degli ostaggi hanno lanciato un appello urgente per un incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu, con Gallant e altri membri del gabinetto di guerra.

