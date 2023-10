Roma, 28 ott. (LaPresse) – “Nel permettere queste manifestazioni, a differenza di quello che è accaduto altrove, certamente non tolleriamo le violazioni del codice penale. E questo lo dico anche con riferimento alla manifestazione che si svolgerà tra poco e rispetto alla quale le fonti di preoccupazione sono non poche. Il segnale che la Cgil si sia sfilata non è un bel segnale”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ospite dell’Assemblea di Azione, in riferimento alla manifestazione di oggi a Roma.

