Roma, 28 ott. (LaPresse) – “Abbiamo fatto la scelta di non vietare le manifestazioni perché riteniamo che il dissenso anche deciso debba trovare i sui spazi. Dissenso deciso non significa violenza, certamente non tollereremo la violazione del codice penale. Lo dico anche in riferimento alla manifestazione che si svolgerà tra poco a Roma, il fatto che la Cgil si sia sfilata non è un bel segnale”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ospite dell’Assemblea nazionale di Azione, in riferimento alla manifestazione pro Palestina che si terrà nel pomeriggio a Roma.

