Madrid (Spagna), 28 ott. (LaPresse) – “La distruzione della Striscia di Gaza e l’espulsione di 2 milioni di abitanti dall’enclave creeranno una catastrofe per decenni, se non secoli”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista all’agenzia di stampa bielorussa BelTA. “Bisogna fermarsi”, ha aggiunto Lavrov, sottolineando che Mosca è in contatto “costante” con Israele. “Stiamo inviando un segnale” agli israeliani “sulla necessità di cercare una soluzione pacifica e di non completare la dichiarata strategia della ‘terra bruciata’ a Gaza”, ha aggiunto il capo della diplomazia russa.

