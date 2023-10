Madrid (Spagna), 28 ott. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in un’intervista all’agenzia bielorussa Belta, riflettendo su quale dei conflitti in corso nel continente eurasiatico sia il più pericoloso, ha affermato che “tutti sono pericolosi a modo loro”. “Ognuno di loro può portare a una grande guerra. Soprattutto, ovviamente, mi riferisco a ciò che sta accadendo in Medioriente”, ha sottolineato Lavrov.

