Madrid (Spagna), 28 ott. (LaPresse) – L’esercito israeliano ha lanciato nuovamente un appello ai residenti della Striscia di Gaza affinché lascino il nord del territorio. “Invitiamo tutti i residenti del nord di Gaza e di Gaza City a trasferirsi temporaneamente a sud”, “la finestra” di tempo per spostarsi “si sta chiudendo”, “questa non è una semplice precauzione, è un appello urgente per la sicurezza dei civili a Gaza”, ha detto il portavoce delle Forze di difesa, Daniel Hagari, in un video pubblicato su X dall’Idf. Hagari ha parlato di un’operazione “imminente” dell’Idf destinata a “neutralizzare la minaccia di Hamas”.

