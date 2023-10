Il Cairo (Egitto), 28 ott. (LaPresse/AP) – Hamas ha definito “un fallimento” l’incursione di terra effettuata da Israele durante la notte. In un comunicato ha dichiarato che il suo braccio militare, le Brigate Qassam, ha usato razzi anticarro Kornet e colpi di mortaio per respingere l’attacco. Hamas, senza fornire prove, ha detto che i suoi combattenti hanno ucciso militari israeliani. Le Forze di Difesa israeliane hanno affermato invece che non ci sono vittime tra le loro truppe.

