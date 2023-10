Torino, 28 ott. (LaPresse) – “Consideriamo la Russia come il nostro amico più caro”. Lo ha affermato Musa Abu Marzuk, capo del dipartimento per le relazioni estere di Hamas, a Ria Novosti. “Da parte russa, attraverso il ministero degli Affari esteri, abbiamo ricevuto un elenco di cittadini che hanno la doppia cittadinanza. Siamo molto attenti a questo elenco e lo elaboreremo con attenzione, perché consideriamo la Russia come il nostro amico più caro”, ha affermato Marzouk a proposito dei cittadini russi che potrebbero essere tra gli ostaggi Hamas a Gaza. Secondo Marzouk ci sono otto nomi in totale sulla lista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata