Madrid (Spagna), 28 ott. (LaPresse) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato che si sta monitorando la situazione in Libano, tenendo conto delle conseguenze che l’attacco di Israele potrebbe causare anche nello scontro con Hezbollah. Nel paese ci “sono migliaia di caschi blu”, anche italiani e “decideremo cosa fare con le altre nazioni”, ha aggiunto il ministro intervistato al Tg1. “Vedremo nelle prossime ore cosa succede, se le condizioni peggioreranno”, ha proseguito Crosetto spiegando che se servisse è pronto un piano di evacuazione. Il mninistro ha spiegato che i caschi blu in Libano sono una forza di pace e “non sono pronti a reagire in caso di scontri tra Israele e Hezbollah”.

