Madrid (Spagna), 28 ott. (LaPresse) – “Vogliamo andare fino in fondo nella nostra operazione finchè Hamas non sarà sradicata”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar in un’intervista al Tg1. L’ambasciatore ha affermato di non credere sia cambiato molto dopo l’intensificazione degli attacchi contro la Striscia di Gaza avvenuta ieri. Le nostre priorità rimangono “liberare gli ostaggi e rimuovere la minaccia di Hamas”, ha chiarito l’ambasciatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata