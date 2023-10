Milano, 28 ott. (LaPresse) – Nell’ultima versione della bozza della legge di Bilancio, visionata da LaPresse, l’aliquota della cedolare secca per i canoni di locazione sugli affitti brevi viene aumentata dal 21% al 26% in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Nella bozza precedente, la ritenuta d’acconto per i canoni di locazione degli affitti brevi passava dal 21% al 26% senza l’indicazione di una soglia minima di unità immobiliari.

