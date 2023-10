Roma, 27 ott. (LaPresse) – “Nel mese di settembre la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori ha segnalato al Papa gravi problemi nella gestione del caso di P. Marko Rupnik e la mancanza di vicinanza alle vittime”. Di conseguenza “il Santo Padre ha chiesto al Dicastero per la Dottrina della Fede di esaminare il caso e ha deciso di derogare alla prescrizione per consentire lo svolgimento di un processo”. Il Papa “è fermamente convinto che se c’è una cosa che la Chiesa deve imparare dal Sinodo è ascoltare con attenzione e compassione coloro che soffrono, soprattutto coloro che si sentono emarginati dalla Chiesa”. È quanto si legge in un comunicato della Santa Sede. L’ex gesuita è accusato di reiterati abusi sessuali e psicologici commessi nell’arco di trent’anni su diverse suore.

