Bruxelles, 27 ott. (LaPresse) – Al vertice “si è parlato ovviamente molto di economia, a partire dalla revisione di medio termine del bilancio pluriennale. Nelle conclusioni del Consiglio entrano due questioni molto care all’Italia: e cioè immaginare di trovare una soluzione entro la fine dell’anno e lavorare su una logica di pacchetto. In quel pacchetto per noi c’è una priorità che è quella della migrazione”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata