Milano, 27 ott. (LaPresse) – Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha affermato che gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi sulla Siria per rispondere a quelli contro le forze americane in Iraq e Siria da parte di gruppi di milizie appoggiate dall’Iran. Gli attacchi americani sono “separati e distinti dal conflitto in corso tra Israele e Hamas”, ha affermato in una nota, come riporta la Bbc. Austin ha poi esortato tutte le forze statali e non a evitare azioni che potrebbero degenerare in un conflitto regionale più ampio.

