Milano, 27 ott. (LaPresse) – “Molti di noi hanno visto in questi camion che entrano dal valico di Rafah un barlume di speranza. Tuttavia, questo sta diventando una distrazione. Questi pochi camion non sono altro che briciole che non faranno la differenza per due milioni di persone nelle strade” di Gaza. Lo ha detto il capo dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini, parlando in conferenza stampa. “Dovremmo evitare di far passare il messaggio che pochi camion al giorno significhino la fine dell’assedio agli aiuti umanitari: non è vero”, ha aggiunto, come riporta Al Jazeera, “l’attuale sistema è destinato a fallire. Ciò che serve è un flusso di aiuti significativo e ininterrotto e per riuscirci abbiamo bisogno di un cessate il fuoco umanitario per garantire che raggiunga chi ne ha bisogno. Non dovrebbe essere una richiesta eccessiva”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata