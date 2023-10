Roma, 27 ott. (LaPresse) – Tre persone sono rimaste ferite in un’esplosione che sarebbe stata provocata da un razzo che ha colpito un edificio a Tel Aviv, capitale di Israele. Lo riporta il The Times of Israel. Secondo il servizio di soccorso di Magen David Adom un uomo di 20 anni è rimasto ferito e altre due sono rimaste leggermente ferite. Un video sembra mostrare il momento in cui il razzo colpisce l’edificio nella capitale israeliana.

