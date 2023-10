Beirut (Libano), 27 ott. (LaPresse/AP) – Attivisti dell’opposizione siriana affermano che combattenti sostenuti dall’Iran hanno lanciato razzi contro il giacimento petrolifero a Al-Oman, in Siria, che ospita truppe statunitensi. L’Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, ha dichiarato che sei razzi hanno colpito il giacimento petrolifero nella provincia orientale di Deir el-Zour ma non è chiaro se ci siano state vittime.

