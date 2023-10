Milano, 27 ott. (LaPresse) – L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha affermato di aver ricevuto “stime secondo cui ci sono ancora più di 1.000 persone sotto le macerie che non sono state ancora identificate” e che non sono ancora state incluse nel bilancio degli oltre 7.000 morti. Lo ha detto Richard Peeperkorn, rappresentante dell’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, come riporta Al Jazeera.

