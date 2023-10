Il Cairo (Egitto), 27 ott. (LaPresse/AP) – In un altro incidente, al-Qahera News ha dichiarato che uno “strano oggetto”, probabilmente un drone, è atterrato vicino a una centrale elettrica nella città egiziana di Nuweiba, sul Mar Rosso, non lontano da Taba. I filmati trasmessi dall’emittente hanno mostrato detriti e fumo che si alzavano dal fianco della montagna vicino alla città. Non sono state fornite ulteriori informazioni.

