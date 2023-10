Milano, 27 ott. (LaPresse) – La principale base operativa di Hamas si trova sotto l’ospedale Shifa di Gaza City. È quanto ha detto il portavoce dell’esercito di Israele (Idf), il contrammiraglio Daniel Hagari, in un briefing per i media internazionali di cui riferisce il Times of Israel. Secondo Hagari, Hamas ha diversi complessi sotterranei sotto lo Shifa, che è il più grande ospedale della Striscia di Gaza, e questi complessi vengono utilizzati dai leader del gruppo terroristico per dirigere gli attacchi contro Israele. “Abbiamo prove concrete che centinaia di terroristi si sono riversati nell’ospedale per nascondersi lì dopo i massacri del 7 ottobre”, ha detto ancora il portavoce dell’esercito israeliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata