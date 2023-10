New York (New York, Usa), 27 ott. (LaPresse/AP) – Il gruppo arabo chiede l’intervento dell’organismo mondiale composto da 193 membri a causa dell’incapacità di agire del più potente Consiglio di sicurezza dell’Onu, composto da 15 membri, che non è riuscito a trovare un accordo su una risoluzione dopo quattro tentativi. A differenza del Consiglio di sicurezza, l’Assemblea generale Onu non ha veti e quindi la risoluzione sarà sicuramente adottata, ma mentre le risoluzioni del Consiglio Onu sono legalmente vincolanti quelle dell’Assemblea Onu non lo sono. Le risoluzioni dell’Assemblea fungono tuttavia da importante barometro dell’opinione mondiale.

