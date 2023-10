Roma, 27 ott. (LaPresse) – I contratti in attesa di rinnovo, a fine settembre 2023, sono 31 e coinvolgono circa 6,7 milioni di dipendenti, il 54,0% del totale. Lo riferisce l’Istat in una nota, aggiungendo che tra settembre 2022 e settembre 2023, il tempo medio di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto è diminuito da 33,9 a 29,1 mesi, mentre per il totale dei dipendenti da 17,2 è sceso a 15,7 mesi. In generale, a fine settembre l’Istituto conta 42 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica, che riguardano per il 46,0% i dipendenti – circa 5,7 milioni – e corrispondono al 45,2% del monte retributivo complessivo.

