Milano, 27 ott. (LaPresse) – “L’aumento delle tasse in generale e quelle sulla casa in particolare per noi di Forza Italia è assolutamente inaccettabile. Non a caso l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi, non compare nel programma del centrodestra e non è stata mai discussa in maggioranza. Se si decidesse di andare avanti vorrà dire che Forza Italia presenterà emendamenti alla manovra e li sottoporremo alla votazione del Parlamento. Ma chiaramente siamo disponibili come sempre ad una discussione di merito durante la riunione di maggioranza già convocata per lunedì. La speranza è che non si deroghi dal metodo che ci siamo dati di discutere prima e procedere celermente alla approvazione della Manovra”. Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri.

