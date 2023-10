Roma, 27 ott. (LaPresse) – Resta anche nel 2024 quota 103, senza l’innalzamento aquota 104 inizialmente previsto. E’ quanto si legge in una bozza aggionrnata della legge di bilancio visionata da LaPresse. “Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo – si legge – e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico L’applicazione di quanto previsto non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente”. Inoltre, per l’anticipo nel 2024 bisognerà aspettare un mese in più, 7 anziché 6.

