Roma, 27 ott. (LaPresse) – Cambia ancora la norma sui controlli dei conti correnti con la scomparsa del prelievo diretto che ieri aveva creato scompiglio in maggioranza e mandato su tutte le furie la premier Giorgia Meloni. In una versione aggiornata del testo, visionata da LaPresse, si legge che “al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute”. Scompare invece il comma secondo cui l’agente della riscossione poteva redigere e notificare l’ordine di pagamento.

