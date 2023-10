Reggio Emilia, 27 ott. (LaPresse) – La Corte d’Assise di Reggio Emilia ha dichiarato l’inutilizzabili le dichiarazioni di Ali Haider, il fratello di Saman Abbas, in sede di incidente probatorio, perché non sarebbe stato sentito nel 2021, come inizialmente iscritto nel registro degli indagati, con le relative formule e garanzie. Le dichiarazioni sarebbero state prese il 12, il 15 e il 21 maggio 2021. Oggi Ali Haider sarà presente in aula e sarà fatto accompagnare in sede protetta. Attualmente, il ragazzo non risulta imputato nel processo per l’omicidio della sorella, scomparsa da Novellara nell’aprile del 2021 e i cui resti sono stati ritrovati nel novembre del 2022. Per l’omicidio sono imputati, invece, il padre della, uno zio, due cugini (tutti e tre detenuti in Italia) e la madre, che risulta ancora latitante.

