Madrid (Spagna), 27 ott. (LaPresse) – La polizia spagnola ha arrestato a Benahavís, in provincia di Malaga, un latitante, su cui pendeva un mandato d’arresto internazionale emesso dalle autorità belghe, per presunti legami con l’attacco jihadista avvenuto a Bruxelles il 16 ottobre. Il mandato di arresto era stato emesso per i reati di traffico di droga, traffico di armi, riciclaggio di denaro e appartenenza a un’organizzazione criminale. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità belghe è stata avviata un’indagine sulla possibile relazione tra l’autore dell’attacco e il sospettato che si trovava in Spagna. I passi compiuti hanno permesso di determinare come entrambi fossero collegati ad attività criminali legate alla criminalità organizzata.

