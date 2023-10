Madrid (Spagna), 26 ott. (LaPresse) – Il notevole aumento degli arrivi di migranti sulle coste delle isole Canarie, del 90% rispetto al 2022, non desta preoccupazione nel governo spagnolo rispetto al tema della sicurezza. “Non esiste alcun elemento che ci permetta di collegare gli arrivi irregolari in Spagna con un potenziale rischio terroristico”, ha affermato a LaPresse il ministero dell’Interno spagnolo, mentre si è scatenata la protesta dell’opposizione, e in particolare del partito di ultradestra Vox, che ha criticato la politica migratoria dell’esecutivo progressista e ha parlato di mancanza di misure di sicurezza. Il ministero ha inoltre sottolineato che la polizia continua ad applicare i protocolli di screening che restano in vigore.

