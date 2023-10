Madrid (Spagna), 26 ott. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha affermato in conferenza stampa che “l’offensiva di terra” contro la Striscia di Gaza avverrà “presto”, “quando si creeranno le condizioni opportune”. Lo riporta il Times of Israel. Gallant ha promesso poi che “Israele vincerà la guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza e restituirà gli oltre 200 ostaggi detenuti dal gruppo terroristico”. “Questa è una guerra per la nostra casa e la vinceremo, o noi o loro”, ha affermato, “siamo in un momento decisivo”.

