Trento, 23 ott. (LaPresse) – Dopo lo scrutinio di 80 sezioni su 527, il governatore uscente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, è in testa alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale e del presidente con il 49,84 per cento dei voti. Francesco Valduga, candidato del centrosinistra, è al 39,46 per cento delle preferenze. Seguono Filippo Degasperi, sostenuto da Onda e Unione popolare, con il 3,39 per cento e Marco Rizzo di Democrazia sovrana popolare con il 2,46 per cento. L’ex senatore leghista Sergio Divina ha raccolto il 2,44 per cento dei voti mentre Alex Marini del Movimento 5 Stelle è fermo all’1,9 per cento. Chiude con lo 0,51 per cento delle preferenze Elena Dardo di Alternativa.

