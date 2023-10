Roma, 23 ott. (LaPresse) – Dopo una pausa di circa 14 ore, le sirene di allarme missilistico suonano nella città costiera di Ashkelon e in un certo numero di comunità di confine con Gaza. Lo riporta The Times of Israel, precisando che al momento non si hanno notizie di danni o feriti. Le città che si trovano al confine con la Striscia di Gaza sono le più bersagliate da Hamas da quando è iniziata la guerra contro Israele con l’attacco su larga scala lanciato lo scorso 7 ottobre.

