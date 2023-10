Roma, 23 ott. (LaPresse) – I miliziani di Hamas potrebbero rilasciare 50 ostaggi con doppia nazionalità. Lo riporta il New York Times citando un alto funzionario militare israeliano. Secondo il funzionario di Tel Aviv, sulla base dei colloqui tra Stati Uniti e Qatar, Hamas potrebbe rilasciare 50 ostaggi con doppia nazionalità indipendentemente da qualsiasi accordo più ampio. Il rilascio degli ostaggi è una priorità dell’amministrazione americana che, secondo il New York Times, avrebbe anche per questo chiesto a Israele di ritardare l’invasione della Striscia di Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata