Roma, 23 ott. (LaPresse) – Israele avrebbe accettato di ritardare l’offensiva di terra nella Striscia di Gaza per consentire l’arrivo di un maggior numero di truppe americane in Medioriente a causa del timore crescente di possibili attacchi da parte dell’Iran e dei suoi alleati nella regione. Lo scrive su X un reporter della radio militare israeliana Glz. Funzionari israeliani sostengono che questo non è l’unico motivo che sta portando a un ritardo dell’offensiva via terra ma che la decisione sarebbe stata presa anche per favorire i negoziati per il rilascio degli ostaggi.

