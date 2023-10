Rafah, 23 ott. (LaPresse/AP) – Il ministero dell’Interno di Gaza, gestito da Hamas, riferisce che oggi almeno 18 persone sono state uccise in attacchi israeliani contro quartieri della città di Rafah e che decine di palestinesi sono rimasti feriti. Poco fa un reporter di Associated Press presente sul posto ha riferito che un attacco aereo ha colpito oggi un edificio residenziale a circa 200 metri dalla sede delle Nazioni Unite a Rafah, uccidendo e ferendo diverse persone. Inoltre, video diffusi dall’esercito israeliano (Idf) mostrano attacchi aerei che decimano edifici nella Striscia di Gaza: secondo l’Idf i video mostrano attacchi alle infrastrutture di Hamas, ma non ha specificato i luoghi.

