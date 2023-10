Milano, 23 ott. (LaPresse) – “Il popolo palestinese non è Hamas. U conto è Hamas, organizzazione terroristica che ha come unico scopo quello di distruggere Israele, un conto è il destino del popolo palestinese”. Lo ha detto il ministo della Difesa, Guido Crosetto, in Libano per fare visita ai militari italiani e incontrare alcuni rappresentanti delle istituzioni del Libano, ai microfondi di Rainews.

