Roma, 23 ott. (LaPresse) – Il Tribunale della Sorveglianza di Roma ha respinto la revoca anticipata del regime di carcere duro per l’anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis per la sua “estrema pericolosit√†” sociale. Il parere era stato chiesto anche alla Direzione nazionale Antimafia, che si era detta favorevole alla revoca anticipata del 41bis. Secondo quanto scrive il tribunale di Sorveglianza, Cospito “√® un soggetto che ha dimostrato particolare determinazione e per questo viene rispettato dai suoi sodali. Qualsiasi strategia programmatica degli obiettivi da colpire, in un ambito associativo che propugna espressamente il metodo della lotta armata o l’avallo di azioni violente sono considerati nel suo contesto eversivo autorevoli ed insindacabili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata