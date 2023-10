Arcore, 22 ott. (LaPresse) – Nel tardo pomeriggio di oggi Marta Fascina ha votato per le elezioni suppletive del Senato per il collegio di Monza-Brianza. Giacca e pantalone scuro, capelli raccolti in una lunga coda, l’ex compagna del Cavaliere ha raggiunto il seggio numero 4 nella scuola elementare Giovanni XXIII ad Arcore, a poche centinaia di metri da Villa San Martino, la storica residenza del presidente Berlusconi dove Fascina ha la residenza. “Sono qui per votare”, ha risposto la deputata azzurra ai cronisti di LaPresse che le avevano chiesto l’importanza di questa elezione per Forza Italia e se fosse pronta a riprendere la sua attività in Parlamento. Subito dopo il voto, Fascina, accompagnata dalla sua scorta, è ripartita a bordo della storica Audi appartenuta al presidente Silvio Berlusconi.

