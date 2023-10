Milano, 22 ott. (LaPresse) – “Tra tre giorni, l’Unrwa (l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi) finirà il carburante, fondamentale per la nostra risposta umanitaria in tutta la Striscia di Gaza”. È quanto fa sapere in una nota il commissario generale dell’Unrwa Philippe Lazzarini. “Senza carburante non ci sarà acqua, né ospedali né panifici funzionanti”, scrive”. “senza carburante, gli aiuti non raggiungeranno chi ne ha disperato bisogno. Senza carburante non ci sarà assistenza umanitaria”. “Senza carburante”, avverte, “i bambini, le donne e la popolazione di Gaza saranno ulteriormente messi allo stremo”. “Chiedo a tutte le parti e a coloro che hanno influenza su di esse di consentire immediatamente l’ingresso di carburante nella Striscia di Gaza e di garantire che il carburante venga utilizzato in modo rigoroso per evitare il collasso della risposta umanitaria”, è l’appello di Lazzarini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata