Milano, 22 ott. (LaPresse) – Il nuovo inviato dell’amministrazione Biden per la situazione umanitaria a Gaza, David Satterfield, ha dichiarato che un “flusso continuo” di aiuti umanitari inizierà ad entrare a Gaza a partire da domani. “La nostra aspettativa e la sostanza della nostra discussione con tutte le parti è che a partire da domani, vedrete un flusso continuo di assistenza in movimento. Vogliamo portare questo flusso ai livelli necessari per iniziare a soddisfare i bisogni di Gaza”, ha dichiarato Satterfield, come riporta The Times of Israel. “Se Hamas interferirà con questa assistenza, la sequestra o la devia, renderà molto difficile la prosecuzione di questa assistenza e sarà un’altra dimostrazione della mancanza di interesse di Hamas per il benessere del popolo palestinese”, ha aggiunto.

