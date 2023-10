Milano, 22 ott. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha affermato che l’imminente offensiva di terra nella Striscia di Gaza potrebbe durare mesi. “Questa deve essere l’ultima manovra di terra a Gaza, per la semplice ragione che dopo di essa non ci sarà più Hamas. Ci vorrà un mese, due, tre, ma alla fine non ci sarà più Hamas”, ha detto al centro di comando dell’aeronautica israeliana a Tel Aviv. Lo riporta The Times of Israel.

